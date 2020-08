Gli arresti dei Carabinieri

I Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Catania Piazza Dante hanno arrestato il 33enne Luigi Zuppardo ed il 31enne Tony Cassola, entrambi di Rosolini (SR), perché ritenuti responsabili di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

La pattuglia di militari a bordo di un’auto civetta, una Fiat Punto, stava effettuando nel pomeriggio di ieri un servizio antidroga nella zona di Piazza Caduti del Mare, il cosiddetto “TondicelloPlaya”, quando la loro attenzione è stata attirata dalla condotta dalla guida di una BMW, con un passeggero a bordo.

I militari pertanto, per non destare sospetti, hanno atteso i due nei pressi del faro Biscari, sicuri che proprio da lì la BMW avrebbe fatto rientro in direzione di Siracusa. L’intuizione era giusta ma i militari, che comunque avevano frattanto chiesto rinforzi, hanno dovuto faticare non poco per avere ragione dei due i quali, nonostante le intimazioni di alt con sirena e lampeggiante attivati, hanno preferito darsi alla fuga in direzione della tangenziale e, forse, ci sarebbero anche riusciti se non fosse stato per l’intervento della ben più potente autovettura del Nucleo Radiomobile che ha costretto il guidatore della BMW in corsia d’emergenza.

I militari hanno trovato due involucri di carta stagnola contenenti 2 dosi di marijuana all’interno della bocca di Cassola. In caserma poi Zuppardo, in un estremo tentativo di sfuggire alla sua perquisizione, ha inscenato un malore ma l’immediato intervento del 118 ha accertato le sue buone condizioni di salute mentre i militari, invece, hanno scoperto il motivo del malore improvviso: un involucro di cellophane contenente oltre venti grammi di cocaina nascosto all’interno degli slip. Entrambi sono stati posti agli arresti domiciliari in attesa della celebrazione del processo per direttissima.