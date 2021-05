Droga trovata in una masseria nel territorio di Adrano , une denuncia

La Polizia di Catania ha denunciato un uomo di 56 anni per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio. Avendo avuto il sospetto che all’interno della masseria dove risiede l’odierno indagato potesse occultarsi della droga, gli agenti, con l’aiuto del cane antidroga “Elvis” hanno setacciato l’intera masseria nel territorio di Adrano. L’attenzione del cane è stata attirata da un vano tecnico in cui è collocata l’autoclave. Dentro una busta in plastica sono statti ritrovati circa sessanta grammi di marijuana, pronta per essere immessa sul mercato. L’uomo denunciato e la sostanza stupefacente sequestrata sono adesso a disposizione dell’Autorità giudiziaria.

Personale delle volanti, impegnato nell’ordinario servizio di controllo del territorio, ha arrestato un uomo, e denunciato in stato di libertà la sua complice, per il reato di tentato furto aggravato in concorso.

Intorno alle 2 le volanti sono intervenute presso un noto ristorante di San Giovanni li Cuti, dove era stata segnalata la presenza di un giovane, 25enne, che, dopo aver forzato l’ingresso, si era introdotto all’interno del locale. Grazie anche alla visione delle immagini del sistema di videosorveglianza del ristorante il giovane è stato individuato e bloccato; poco distante dal luogo è stata anche bloccata anche la complice. In casa c’èra la refurtiva.

Nella serata d’ieri personale delle volanti ha denunciato in stato di libertà un uomo per il reato di rapina aggravata.

I poliziotti sono intervenuti a seguito di una richiesta per una rapina consumata su strada; sul posto la vittima, autista di una ditta di alimenti, riferiva che, dopo avere parcato il mezzo, è stato avvicinato dal cognato il quale dopo averlo minacciato gli intimava di consegnargli del denaro e, al rifiuto, gli puntava contro un’arma, costringendolo a consegnarli parte della merce contenuta nel camion. Gli agenti, hanno rintracciato l’autore, denunciato in stato di libertà per il reato di rapina aggravata.