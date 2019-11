Fermato dopo una breve fuga

La Polizia di Catania ha arrestato Dario Cutuli, di 31 anni, che si era reso latitante in seguito ad una condanna per resistenza a pubblico ufficiale, violenza e danneggiamento. L’uomo adesso è anche indagato per lesioni e resistenza a pubblico e per false attestazioni sulla propria identità personale.

Il 31enne è stato fermato questa notte in seguito ad una segnalazione della presenza di una coppia in via Fava, intenta a litigare in maniera animata. Una volta giunti gli agenti però si è dato alla fuga terminata con il fermo dentro l’abitacolo della sua auto.

L’uomo è stato quindi portato nel carcere di Catania Piazza Lanza dove dovrà scontare una pena di 3 anni e 3 mesi ed è stato denunciato per resistenza a pubblico ufficiale.