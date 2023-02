COMUNALI

La scelta del candidato a sindaco di Catania non è indifferente. Occorre scegliere la persona che meglio può servire la città e che è più competente. Si vota per il sindaco e il centro-destra governa l’Italia, governa la Regione e le grandi città. Allora abbiamo bisogno di farlo insieme e con un metodo comune e noi moderati di Noi con l’Italia saremo pronti a dare il nostro contributo. Fughe in avanti o candidati calati dall’alto rischiano di sminuire la forza e la portata della proposta politica del centro-destra”.

Lo ha detto Maurizio Lupi, presidente di “Noi con l’Italia”, nel capoluogo etneo per assistere alle celebrazioni in onore della Patrona, Sant’Agata. A Catania si voterà per le amministrative il 28 e il 29 maggio prossimi.

Le parole di Lupi

“Noi con l’Italia anche nelle elezioni regionali in Lazio e Lombardia – ha ricordato Lupi – è presente con una propria lista. Oggi abbiamo approfittato anche di questa visita con il nostro coordinatore provinciale, Marco Forzese, e con i nostri quadri, per dire che alle prossime elezioni amministrative di Catania, saremo presenti nella coalizione di centro-destra, e per lanciare un appello agli amici della Lega, di Fratelli d’Italia e di Forza Italia”.

Bianco: “Il candidato a sindaco? Decido dopo Sant’Agata”

“Io candidato sindaco alle prossime elezioni comunali a Catania? Voglio godermi la festa patronale di Sant’Agata e incontrare i cittadini per capire che ricordo hanno della mia esperienza, poi deciderò”. Così il consigliere comunale di Catania Enzo Bianco a margine dei lavori della commissione Cittadinanza, governance, affari istituzionali ed esterni (Civex) del Comitato europeo delle Regioni (CoR).

“La città soffre di problemi drammatici, tra cui la pulizia degli spazi pubblici, del lavoro e dell’occupazione: diverse aziende stanno investendo, come la STMicroelectronics e la 3Sun, ma c’è bisogno di un’amministrazione comunale attiva e operosa che guardi avanti con fiducia al futuro”, ha aggiunto.