Il personale delle Volanti di Catania ha sequestrato un ingente quantitativo di marijuana, ha denunciato un uomo per il mancato rispetto delle norme anti Covid e ha arrestato un borseggiatore. Gli agenti sono andati in via Plebiscito, dove era stata segnalata la presenza di persone sospette. Una volta giunti sul posto, sono entrati in un deposito in disuso che era ubicato proprio di fronte al luogo della segnalazione. All’interno del locale hanno trovato due buste di plastica contenenti ben 3.200 grammi di marijuana, sulla quale verranno compiuti i dovuti accertamenti.

I poliziotti hanno denunciato in stato di libertà un uomo responsabile di aver violato le disposizioni volte al contenimento del contagio da Covid-19, in quanto lo stesso, pur essendo positivo al virus e quindi sottoposto alla quarantena obbligatoria, si era allontanato dalla sua abitazione.

L’uomo, durante un controllo, ha omesso di dichiarare ai poliziotti la sua positività al covid. Ma grazie a un approfondito controllo effettuato sulle banche dati in uso alla Sala Operativa i poliziotti hanno scoperto che lo stesso era stato inserito nell’elenco dei positivi dal 19 dicembre. L’uomo ha detto di essere uscito di casa per prendere una boccata d’aria nonostante fosse risultato positivo ad un ulteriore tampone cui si era sottoposto in data 28 dicembre.

le Volanti hanno anche arrestato Z.M., 43 anni, per il reato di furto aggravato commesso presso un supermercato ubicato in una zona periferica della città ai danni di una cliente dell’attività commerciale. L’uomo era stato bloccato da un dipendente che riferiva ai poliziotti di aver seguito un soggetto che si aggirava in modo sospetto tra gli scaffali, osservando i clienti e i loro carrelli. A un certo punto, l’uomo aveva sottratto il portafogli dalla borsa di una cliente distratta, venendo bloccato dal dipendente e accompagnato negli uffici amministrativi, dove il reo consegnava spontaneamente quanto trafugato. A quel punto, giungeva la Volante il cui equipaggio riconsegnava il portafogli alla vittima e procedeva all’arresto dell’uomo, notiziando il Pm di turno che convalidava l’atto di p.g. disponendone l’immediata liberazione.