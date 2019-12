Il rapace trovato nelle campagne di Grammichele

I militari del Nucleo Carabinieri Cites di Catania hanno recuperato e salvato un esemplare di poiana che versava in condizioni critiche nelle campagne di Grammichele (Ct).

Un’ala rotta non consentiva al rapace di mettersi in volo, così con la collaborazione dei Carabinieri della locale Stazione, della Polizia Municipale di Grammichele e il pronto intervento dei veterinari dell’ASP di Catania l’animale è stato salvato e messo in sicurezza.

Un carabiniere della Stazione di Grammichele ha preso con sé il rapace per poi trovare un fornire un ricovero con la collaborazione della ripartizione Faunistico-Venatoria di Catania, in modo da poter provvedere alle cure del caso finalizzate a rimetterlo in libertà.

Si tratta di un esemplare appartiene a un elenco di specie tutelate non soltanto dalla legge sulla caccia ma anche dall’ordinamento internazionale, come la Convenzione di Berna e la Convenzione di Washington che tutela le specie a rischio di estinzione.