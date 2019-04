“Credo che, da convinto europeista quale sono sempre stato, l’augurio per le elezioni europee non possa essere che quello di determinare un risultato capace di porre fine a questa Europa che non piace, delle lobby, delle banche, e ridare ai cittadini europei un modello, un progetto, un ideale: l’Europa delle patrie”.

Lo ha affermato il presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci parlando ai giornalisti che a Catania, a margine della presentazione de “I treni del gusto 2919”, gli hanno chiesto cosa auspica possa venir fuori per la Sicilia dalle prossime elezioni europee.

“Riaffermo il principio di dover sperare – ha aggiunto Musumeci – che la nuova Europa che uscirà dalle elezioni di maggio sia con un’anima, con un sentimento, capace di suscitare suggestione, una Europa che abbia una sua politica di difesa, un suo esercito e una sua politica estera, che sia meno egoista e non affidi sempre all’Italia il compito di affrontare il drammatico esodo dei migranti”.

“Sono convinto – ha concluso – che prevarrà il senso di responsabilità. Quello che mi preoccupa è la scarsa partecipazione dei cittadini europei alla consultazione. Temo che questa Europa possa aver generato una diffusa disaffezione da parte degli elettori”.

