La polizia di Acireale ha arrestato un 44enne che si trovava ai domiciliari, accusato di lesioni e maltrattamenti nei confronti della moglie e dei figli. Lo scorso 16 agosto l’uomo si era allontanato dal domicilio dei genitori dove si trovava ristretto per andare dall’ex compagna con l’intento di “riallacciare un consensuale rapporto sentimentale”.

Il giorno dopo l’uomo ha fatto rientro nell’abitazione, senza dare alcuna valida giustificazione della sua assenza ma il il successivo giorno di nuovo non è stato trovato in casa al momento del controllo. L’uomo era stato, nuovamente, denunciato per il reato di evasione, ed era stata fatta richiesta all’A.G. di un aggravio della misura cautelare per il pericolo di reiterazione criminosa. In seguito il GIP del Tribunale di Catania ha emesso a carico dell’uomo la sostituzione della misura cautelare degli arresti domiciliari con quella della custodia cautelare in carcere dove è stato immediatamente trasferito.