A Giarre

Gli arresti domiciliari gli stanno stretti al punto di evadere tre volte in appena sei giorni. Non sappiamo se sia un record, ma il fatto è piuttosto curioso. Un uomo di 53 anni di Mascali è stato fermato dai carabinieri della compagnia di Giarre per questo motivo (e per altri reati) che sono stati consumati in meno di una settimana. Una caparbietà tale da fargli guadagnare l’appellativo di stakanovista dell’evasione.

Tutto inizia sabato scorso

L’uomo, nella notte di sabato scorso, era stato arrestato a seguito del furto di un’autovettura davanti al mercato ortofrutticolo di Giarre ed era stato sottoposto agli arresti domiciliari da scontare nella sua abitazione.

Ma non finisce qui. Evidentemente, casa sua – per motivi ignoti (che viva con la suocera?) – a questo stakanovista dell’evasione non sembra essere un luogo a lui congeniale. Due giorni dopo il primo arresto, infatti, l’uomo aveva abbandonato la propria abitazione in cerca dell’agognata “libertà”. Fuga durata pochissimo perché veniva rintracciato ed arrestato dai militari della stazione di Mascali nella tarda serata di mercoledì col risultato di essere portato nuovamente ai domiciliari poco dopo la mezzanotte.

Non c’è due senza tre

Il detto, però, parla chiaro: “non c’è due senza tre” avrà – probabilmente – pensato e poi – perché no – evidentemente per lui la zona del mercato ortofrutticolo resta un luogo di particolare richiamo. Irresistibile. Così, lo stakanovista ci ricasca. Non sappiamo se con la stessa sicurezza di chi si tira un calcio di rigore per sbagliarlo tre volte in una partita (come capitò all’argentino Martin Palermo in una partita di Coppa America della sua nazionale con la Colombia diversi anni addietro). Ma lui è andato. Spinto dal cuore, più che dal freddo calcolo. Perché al cuore non si comanda, lo ricordiamo. Il risultato, però, purtroppo per lui, è stato lo stesso: soltanto qualche ora dopo è stato nuovamente arrestato in quella stessa piazza da una pattuglia del nucleo radiomobile della compagnia di Giarre.

Il giudice, convalidando l’ulteriore arresto, ha disposto ancora una volta il fermo domiciliare presso la sua abitazione. C’è da chiedersi quanto durerà. Se il via vai di questa settimana sia stato sufficiente o se lo stakanovista ci riproverà ancora lo dirà solo il tempo.