Il sindaco di Mascali, Luigi Messina, è risultato positivo al Covid. Lo ha reso noto lo stesso primo cittadino del Comune del Catanese dove resta ancora chiuso il Municipio dopo che nei giorni scorsi era emersi sei casi tra i dipendenti dell’Ente.

Dai test effettuati, oltre al sindaco, sono risultati positivi altri 8 dipendenti comunali, facendo salire a 14 il numero dei casi. Il sindaco ha quindi emesso una nuova ordinanza con la quale è stata prorogata la chiusura temporanea del Municipio e delle sedi distaccate.

Tutto questo accade mentre tra pochi giorni anche in Sicilia partirà la campagna vaccinale anti covid dopo il via libera dell’Ema al vaccino Pfizer Biontech.

L’ ospedale Civico della città, in prima linea nella lotta contro il Covid19, è stato scelto per il V-day: domenica prossima, 27 dicembre, data simbolo per l’inizio della campagna vaccinale in Europa, cinque medici dei reparti Covid saranno i primi a vaccinarsi in Sicilia.

Tra i sanitari che si sottoporranno al vaccino dovrebbe esserci anche Massimo Geraci, il responsabile del pronto soccorso del Civico.

Alla somministrazione del vaccino, di alto valore simbolico, dovrebbe partecipare anche l’assessore regionale alla Salute, Ruggero Razza.

Intanto proseguono le pre-registrazioni sul sito regionale siciliacoronavirus di quanti, tra medici ed operatori sanitari vogliono sottoporsi al vaccino.

In Sicilia saranno 345 i vaccinatori e 36 le strutture sanitarie ospedaliere censite dalla regione come centri di somministrazione.

In merito al piano vaccinale, stando a quanto ha dichiarato il commissario nazionale per l’emergenza, Domenico Arcuri, in Italia arriveranno, in una prima fase, 129mila dosi da somministrare entro 15 giorni. La seconda dose dovrà essere somministrata dopo 19 giorni dalla prima.