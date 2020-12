usca sotto i riflettori

“Sono in quarantena e la mia compagna è positiva ma ci sono almeno 20 contagiati tra docenti e alunni“. E’ quanto denuncia a BlogSicilia un professionista che svela la situazione dell’istituto comprensivo Lombardo Radice, il cui plesso in via Archia, a Siracusa, nei giorni scorsi, è stato chiuso per gli interventi di sanificazione dei locali, a causa dei contagi. A testimonianza di una condizione sanitaria per nulla semplice, la dirigente scolastica, nella giornata del 19 dicembre, ha comunicato la sospensione delle lezioni il 21 ed il 22 dicembre, di fatto anticipando le vacanze di Natale.

Indice puntato sui ritardi nell’esecuzione dei tamponi, che avrebbero accelerato il contagio. “Sappiamo che – spiega il professionista a BlogSicilia – ci sono state persone che, riscontrando dei sintomi riconducibili al Covid19 hanno avvertito i medici di base, i quali, a loro volta, hanno avvertito l’Unità speciale di continuità assistenziale (USCA) per fare i tamponi ma non ci sono stati riscontri”.

Frattanto, stando ai dati diffusi ieri, sono 792 i nuovi casi di Covid19 registrati in Sicilia nelle ultime 24 ore su 7.109 tamponi eseguiti. I decessi sono 24, che portano il totale a 2.155.

Con i nuovi casi sono a 33.883 gli attuali positivi, con un aumento di 40 casi rispetto a ieri. Di questi sono ricoverati 1.254 siciliani, 9 in più rispetto al dato complessivo di ieri; 1076 dei quali in regime ordinario, 5 in più rispetto a ieri; 178 in terapia intensiva 4 in più sempre rispetto a ieri nonostante 13 nuovi ingressi a fronte di 9 dimissioni.

I guariti sono 728. Sul fronte della distribuzione fra province nell’isola Palermo torna in testa con 271 casi seguita da Catania con 209, Messina 89, Caltanissetta 85, Siracusa 68, Ragusa 47, Enna 13, Agrigento 7, Trapani 3.

L’attenzione in questi giorni in Sicilia come in tutta Italia è nelle regole che scatteranno dopo l’ultimo week-end di libertà che si avvia a conclusione. Tra deroghe, divieti e autocertificazioni, gli italiani si preparano alle feste di Natale in pandemia.