Dal 24 al 27 ottobre, il polo fieristico Le Ciminiere di Catania accoglierà la quarta edizione di Expomedicina, il Salone dedicato all’innovazione tecnologica nel settore sanitario. L’evento, presentato presso la sede della Città Metropolitana di Catania, vedrà la partecipazione di importanti figure istituzionali e del mondo sanitario, tra cui il sindaco metropolitano Enrico Trantino, il direttore generale dell’Assessorato della Salute della Regione Siciliana Salvatore Iacolino, il presidente dell’ARS Gaetano Galvagno e l’organizzatore Maurizio Ninfa.

Un’occasione di confronto per l’innovazione nel settore sanitario

Expomedicina si conferma come uno degli appuntamenti più significativi per il settore sanitario nel Sud Italia. La fiera rappresenta un punto di riferimento per le innovazioni tecnologiche che stanno trasformando il comparto, offrendo un’importante piattaforma di dialogo tra istituzioni e aziende impegnate nello sviluppo e nella diffusione di nuove tecnologie, dalle apparecchiature medicali ai software per la gestione della salute.

Iacolino: “Riorganizzazione della rete ospedaliera e abbattimento delle liste d’attesa”

Salvatore Iacolino, Dirigente Generale del Dipartimento per la Pianificazione Strategica dell’Assessorato della Salute, ha sottolineato la complessità e la fragilità del sistema sanitario, evidenziandone al contempo la capacità di resilienza. Ha ribadito l’importanza di una riorganizzazione complessiva della rete ospedaliera, considerata una priorità assoluta. Expomedicina, in questo contesto, si pone come un’occasione per promuovere soluzioni concrete in termini di risorse, organizzazione e struttura. Tra gli obiettivi prioritari, Iacolino ha indicato l’abbattimento delle liste d’attesa e una maggiore efficacia nella gestione delle emergenze.

Un documento finale per l’attuazione dei progetti del PNRR

Al termine di Expomedicina, sarà elaborato un documento contenente proposte concrete per l’implementazione dei progetti del PNRR nel settore sanitario, dalle case di comunità alla dotazione tecnologica per la medicina territoriale. Il documento si concentrerà anche sulla necessità di una revisione della rete ospedaliera, finalizzata all’eliminazione di sprechi e sovrapposizioni, garantendo al contempo il funzionamento dei piccoli ospedali.

Galvagno: “L’importanza del confronto e dell’innovazione”

Gaetano Galvagno, presidente dell’ARS, ha evidenziato l’importanza della partecipazione delle aziende sanitarie all’evento. La presenza delle 18 aziende sanitarie siciliane testimonia la volontà di confrontarsi sulle nuove tecnologie e innovazioni per affrontare le criticità del sistema sanitario. Galvagno ha sottolineato l’importanza di guardare a modelli di eccellenza per migliorare il sistema sanitario regionale.

Trantino: “Migliorare i servizi per i cittadini attraverso l’innovazione”

Il sindaco di Catania, Enrico Trantino, ha posto l’accento sulla necessità di migliorare i servizi offerti ai cittadini attraverso l’innovazione tecnologica. La partecipazione di tutte le aziende sanitarie siciliane a Expomedicina dimostra l’impegno in questa direzione. Trantino ha riconosciuto l’esistenza di una percezione di svantaggio in Sicilia, pur sottolineando la presenza di strutture di eccellenza. Expomedicina può contribuire a migliorare la percezione e la qualità dell’assistenza sanitaria nella regione.

Ninfa: “Un’occasione unica di confronto per la sanità siciliana”

Maurizio Ninfa, organizzatore di Expomedicina, ha ribadito l’importanza dell’evento per la sanità siciliana. La partecipazione di 18 aziende sanitarie regionali e di realtà provenienti da altre regioni italiane crea un’opportunità unica di confronto su temi cruciali per il settore. Expomedicina si propone come uno strumento per affrontare e superare le difficoltà del sistema sanitario, aprendo nuove strade per l’innovazione.

