Palermo si prepara ad ospitare la Mediterranean Startup World Cup l’11 ottobre presso il Palermo Cruise Terminal. L’evento, come si legge su Innovation Island, che rappresenta la fase mediterranea di una competizione globale, vedrà la partecipazione di 27 startup provenienti da 11 paesi del Mediterraneo, selezionate tra 423 candidature da oltre 50 paesi. L’obiettivo è connettere queste promettenti realtà con investitori internazionali, offrendo loro l’opportunità di presentare i propri progetti e competere per un posto nella finale mondiale di San Francisco nel 2025, dove è in palio un premio di 1 milione di dollari.

Un palcoscenico internazionale per l’innovazione

La Mediterranean Startup World Cup è un’occasione unica per le startup del Mediterraneo di mettersi in mostra di fronte a oltre 30 investitori internazionali, provenienti anche dalla Silicon Valley, con un portfolio complessivo di circa nove miliardi di dollari. Tra questi figurano importanti fondi di investimento come Pegasus Tech, Orbit, Coelius Capital, Telegraph Hill, Exceptional Capital e Middle Game, insieme a business angel del calibro di Zach Coelius, Mike Sigal, Jenny Fielding e Brynne Kennedy. L’evento prevede una giornata dedicata ai pitch delle startup selezionate, interventi di affermati investitori e imprenditori e momenti di networking per favorire il confronto e lo scambio di idee tra i protagonisti del settore.

Palermo, hub emergente dell’innovazione

L’iniziativa, organizzata da Pegasus Tech Venture, società di venture capital con sede nella Silicon Valley, conferma il ruolo crescente di Palermo come hub dell’innovazione nel Mediterraneo. L’Assessorato all’Innovazione del Comune di Palermo, con il supporto di Sispi SpA, partner tecnologico dell’Amministrazione comunale, sta lavorando alla creazione di un “Polo unico per l’innovazione”, un luogo fisico che fungerà da laboratorio per l’applicazione dell’Intelligenza Artificiale ai processi della pubblica amministrazione.

Giovanna Gaballo, Presidente di Sispi SpA, sottolinea l’importanza della Mediterranean Startup World Cup come occasione di crescita e confronto per le startup, evidenziando il ruolo di Sispi SpA nel supportare lo sviluppo dell’ecosistema digitale cittadino attraverso progetti come “Connessioni” e “Innova – Innovation hub Sispi”. La partecipazione a questo evento rappresenta un’opportunità concreta per connettere intelligenze, competenze e proposte innovative con le risorse e i capitali necessari per la loro crescita.

