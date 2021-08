Si chiama Antonino Sciuto il giovane ritenuto responsabili dell’omicidio di Vanessa Zappalà avvenuto questa notte intorno alle 3 in piazza ad Acitrezza.

L’ex fidanzato stalker

E’ l’ex fidanzato della vittima già arrestato per stalking e poi scarcerato dai domiciliari con il divieto di avvicinamento alla ragazza avrebbe sparato numerosi colpi d’arma da fuoco nella folla con l’intenzione di uccidere la giovane raggiunta alla testa. Un colpo ha anche ferito di striscio ad una spalla una amica della stessa comitiva.

Caccia all’uomo

Sciuto è irreperibile ed i Carabinieri hanno lanciato una vera e propria caccia all’uomo che dura ormai da ore e per questo hanno diffuso due sue fotografie invitando chi lo dovesse incontrare ad avvertire le forze dell’ordine.

Nelle due foto Sciuto è ritratto con la barba folta o appena accennata ma si tratta sempre della medesima persona.

Nessun dubbio per i Carabinieri

I militari, come conferma il colonnello Piercarmine Sica, comandante del Reparto Operativo Provinciale dei Carabinieri di Catania, non nutrono dubbi sulle responsabilità di Sciuto identificato chiaramente dai testimoni e già noto ai militari della stazione locale che lo avevano arrestato proprio su denuncia della giovane vittima

Dolore e rabbia sui social

“Principessa. Sarai l’angelo più bello. Non mi può pace quante volte ti mandavo messaggi ‘stai attenta Vane…’, ‘Vane ho paura….’ E tu ‘Tranquilla non mi fa niente è solo geloso….’ Facevi casa e lavoro una ragazza tranquilla, buona, gentile, educata. Ho senso di vuoto. Di angoscia”. Così sui social network, dove monta il dolore e la rabbia per la sua uccisione da parte del suo ex fidanzato, un’amica di Vanessa Zappalà su Facebook. Un’altra ragazza su Tik-Tok in un montaggio di foto della 26enne scrive: “Principessa mia dolcissima come farò a non vederti più, con chi parlerò la sera dal balcone?”. E attacca, insultando, l’ex fidanzato “bastardo maledetto hai tolto la vita a una ragazzina…”