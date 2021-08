Si è suicidato impiccandosi in un casolare nelle campagne di Trecastagni Antonino Sciuto, il 38enne ricercato per l’omicidio della ex fidanzata, Vanessa Zappalà di 26. A trovare il corpo sono stati i carabinieri che hanno scoperto la sua auto posteggiata nelle vicinanze.

La scoperta dopo ore di caccia all’uomo

Dalla scorsa notte era partita una caccia all’uomo tanto che i carabinieri avevano anche diffuso la sua fotografia chiedendo collaborazione.

Un femminicidio a colpi di pistola

La vittima è la 26enne, Vanessa Zappalà che è stata uccisa con diversi colpi di arma da fuoco la notte scorsa mentre passeggiava in compagnia di amici sul lungomare di Acitrezza, frazione marinara di Aci Castello, nel Catanese.

I colpi hanno raggiunto e ferito in modo lieve anche un’altra ragazza, una amica ella vittima che faceva parte della stessa comitiva.

La sparatoria alle 3 della scorsa notte

La sparatoria è avvenuta verso le tre della notte scorsa, vicino al porticciolo del lungomare di Acitrezza, frazione marinara dove Verga aveva ambientato i suoi’ Malavoglia’. La vittima era in compagnia di alcuni amici quando l’ex fidanzato con il quale aveva interrotto la relazione in maniera brusca si è presentato, pare chiedendo un chiarimento, finito, però con la sparatoria. L’uomo le ha sparato diversi colpi di arma da fuoco, uccidendola. Nella sparatoria è rimasta ferita di striscio alla spalla un’amica della vittima. Sul posto sono intervenute diverse ambulanze e i carabinieri della stazione di Aci Castello, della compagnia di Acireale e del comando provinciale Catania che hanno avviato subito le indagini.

La denuncia, l’arresto, la scarcerazione e il divieto di avvicinamento

Una storia travagliata visto che Vanessa lo aveva già denunciato e Sciuto era stato arrestato per stalking e posto ai domiciliari. Scarcerato dal Gip, nei suoi confronti era stato emesso un ordine di divieto di avvicinamento alla ragazza. Un divieto che non è servito a nulla.

Ecco cosa scriveva quattro anni fa sui social

Alla luce di tutto questo fa impressione riguardare il profilo social del ricercato. Risale al 2017 un posti nel quale un ragazzo con la scritta ‘I love you’ sulla schiena punta una pistola alla testa di una ragazza. Un post provocatorio che colpisce alla luce dei fatti delle ultime ore anche se non sembra che fra le due cose possa esserci attinenza diretta

Ma sono diversi i post di Sciuto che lasciano perplessi. Frasi come “I migliori inizia capitano dopo i peggiori finali” oppure “Non dimentico nulla, aspetto solo il momento giusto” frase tratta da un noto film, ‘Scarface’ con di Al Pacino.

L’epilogo che completa la tragedia

Il ritrovamento del giovane impiccato completa un quadro tragico il cui epilogo era già tremendo anche prima del rinvenimento del suo cadavere