Presentato oggi nella sede provinciale di Forza Italia in via Asiago a Catania il nuovo gruppo consiliare azzurro al Comune di Mascalucia.

“Siamo felici – ha dichiarato il commissario provinciale FI Marco Falcone – di accogliere i consiglieri Damiano Marchese e Valentina Lombardo nella grande comunità forzista in provincia di Catania. Aderiscono due professionisti che daranno slancio alla presenza e al radicamento virtuoso e produttivo di Forza Italia a Mascalucia, una delle città più importanti e strategiche della provincia, e in tutti i Comuni del Catanese”.

“Ringraziamo Marco Falcone e tutti gli azzurri di Catania – ha affermato Valentina Lombardo, designata capogruppo – per averci dato l’opportunità di iniziare questo percorso politico che sarà costruttivo e di qualità. Partiremo dallo scambio delle buone prassi, per imparare dal patrimonio di esperienza e qualità che detiene Forza Italia in provincia di Catania. Parleremo ai giovani, convinti che le loro energie possono aggiungere entusiasmo e concretezza alla politica sul territorio”.

“Siamo emozionati e contenti – ha aggiunto Damiano Marchese – per l’avvio di questa avventura, con un progetto chiaro che mira a coinvolgere le migliori energie a Mascalucia e su tutto il territorio catanese. Il nuovo gruppo FI lavora nell’interesse della nostra comunità cittadina ed è pronto a sostenere ogni provvedimento o progetto che va in questa direzione”.

“Continua il processo di rinnovamento di Forza Italia a Catania e provincia – ha affermato il dirigente azzurro Michele Cristaldi – grazie alle adesioni di una classe di amministratori locali che crede nei valori liberali e popolari della nostra comunità umana e politica. Cresciamo con il contributo di persone che credono nella politica come sacrificio e servizio per il buongoverno”.