nel catanese

Continua l’attività della Polizia di Stato per il contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti. Nel comune di Biancavilla, i poliziotti del Commissariato di Adrano hanno arrestato un giovane residente di 22 anni, con vari precedenti di polizia, per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente nonché per detenzione di arma da fuoco clandestina e delle relative munizioni.

I sospetti degli agenti e il servizio di appostamento

Gli operatori di polizia da tempo sospettavano che l’uomo potesse detenere all’interno della propria abitazione della sostanza stupefacente, quindi, nel pomeriggio del primo febbraio, gli agenti predisponevano un mirato servizio di appostamento finalizzato ad accertare la fondatezza di tale sospetto.

Perquisizione nell’abitazione del giovane

Avuta contezza che l’uomo si trovasse all’interno della propria abitazione, i poliziotti decidevano di accedervi e di procedere alla perquisizione di tutti i locali di sua pertinenza.

Nel garage più di 600 involucri di marijuana

All’interno del garage, i poliziotti rinvenivano diverse buste contenenti più di 600 involucri di marijuana. Dette dosi erano pronte per essere immesse sulla piazza di spaccio di Biancavilla.

Fucile con matricola abrasa e cartucce

Procedendo nella perquisizione, i poliziotti rinvenivano, occultato all’interno di una scatola, un fucile a doppia canna, calibro 16, con matricola abrasa; dentro la stessa scatola erano contenute anche 16 cartucce di cui due già inserite e pronte a essere esplose.

In casa l’occorrente per confezionare la marijuana

La perquisizione portava inoltre al rinvenimento di 3 bilancini di precisione, di quelli utilizzati per pesare la quantità di sostanza stupefacente necessaria per il confezionamento delle singole dosi e materiale per il confezionamento della marijuana.

Il giovane trasferito in carcere

Il biancavillese veniva condotto in Commissariato in stato di arresto per le necessarie operazioni di identificazione; da qui, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, veniva condotto presso Casa circondariale “Piazza Lanza” di Catania.

Trovata altra droga a San Cristoforo

Nella tarda serata di martedì, 1 febbraio, durante un controllo presso l’abitazione di un noto pregiudicato, D.B. di anni 23, già sottoposto agli arresti domiciliari, gli agenti del Commissariato “San Cristoforo” avvertivano un forte odore riconducibile presumibilmente a sostanza stupefacente, che li induceva ad effettuare un’accurata perquisizione dell’immobile.

Crack, cocaina e marijuana tra la cucina e la camera da letto

I sospetti dei poliziotti risultavano ben fondati poiché venivano rinvenuti, all’interno di uno sportello della cucina, diversi involucri termosaldati contenenti: gr. 4 circa di crack, gr. 1 circa di cocaina e nell’armadio della stanza da letto, una busta contenente gr. 50 circa di marijuana.

Il sequestro

La predetta sostanza veniva sequestrata, oltre ad un bilancino di precisione, materiali per il confezionamento delle dosi ed una somma in contanti pari a 1000,00 euro, ritenuta provento dell’attività di spaccio, della quale il giovane non sapeva giustificare la provenienza.

Il pregiudicato arrestato

Gli agenti, per quanto anzidetto procedevano all’arresto del pregiudicato, ponendolo a disposizione dell’autorità giudiziaria.