Lo spacciatore fermato al mercato storico mentre distribuiva dosi

Sorpreso a spacciare droga nel quartiere di Ballarò a Palermo, in casa aveva anche una pistola detenuta illegalmente. I finanzieri del comando provinciale di Palermo hanno arrestato un uomo in flagranza di reato e sequestrato una pistola calibro “steyr 9mm”. Con sé aveva anche 93 cartucce oltre a 18 dosi di sostanza stupefacente di vario tipo. La droga era composta da crack, cocaina e hashish. L’uomo è stato bloccato nel mercato di Ballarò mentre stava vendendo dosi di droga.

La perquisizione in casa

Nel corso della perquisizione trovate una decina di dosi. In casa, dopo che i vigili del fuoco hanno fatto irruzione, hanno trovato una valigetta con una pistola calibro “steyr 9mm” e 93 cartucce. La convivente denunciata per la detenzione dell’arma. L’uomo è stato portato in carcere al Pagliarelli. I finanzieri hanno accertato che uno dei componenti del nucleo familiare percepiva il reddito di cittadinanza.

Il contesto dell’operazione

L’operazione è maturata nel contesto dei controlli svolti quotidianamente nell’area metropolitana per la prevenzione e repressione dei traffici illeciti. I baschi verdi del gruppo pronto impiego avevano notato un soggetto mentre effettuava cessioni di droga in una via del quartiere Ballarò. A quel punto le fiamme gialle hanno deciso di intervenire. Durante la preliminare attività di osservazione i finanzieri erano però riusciti a individuare anche il luogo in cui il soggetto poteva altri quantitativi. Rinvenuti due involucri con 10 dosi di sostanza stupefacente presumibilmente di tipo crack per un totale di 1,3 grammi. C’era inoltre un altro grammo di cocaina e 5 dosi di hashish, per un totale di 5 grammi.

Il blitz nell’appartamento

Considerata la flagranza del reato, i finanzieri decidevano di procedere alla perquisizione dell’appartamento dell’uomo. Lo spacciatore ha fatto resistenza ad aprire la porta e inizialmente la convivente risultava irreperibile. Una volta aperto l’appartamento, grazie all’intervento dei vigili del fuoco, è stata trovata una valigetta nascosta in una camera. Al suo interno era custodita una pistola calibro “steyr 9mm” e 93 cartucce. I baschi verdi hanno arrestato l’uomo, privo di porto d’armi, anche per la detenzione illegale dell’arma e delle munizioni.