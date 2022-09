Sospettato di 27 anni fermato nel centro storico di Caltanissetta

Droga nascosta negli slip e una pistola detenuta illegalmente trovata in casa. I poliziotti della sezione volanti hanno denunciato alla Procura della Repubblica di Caltanissetta un ventisettenne. Le accuse mosse nei suoi confronti sono di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e detenzione abusiva di arma comune da sparo.

Fermato ad un posto di blocco

Il giovane è finito nelle mire di un equipaggio della polizia di Stato nel corso dei servizi di controllo del territorio. E’ stato fermato a bordo di un’auto con un’altra persona mentre transitava nel centro storico cittadino in una zona frequentata da giovani che stazionavano in alcuni locali.

La perquisizione

Le due persone a bordo del mezzo sono state sottoposte a perquisizione personale e addosso a uno di loro, per l’appunto il 27enne, i poliziotti hanno trovato e sequestrato 58 grammi di hashish nascosti negli slip. La perquisizione è stata estesa al domicilio del giovane ed anche qui i riscontri non sono mancati. Gli agenti hanno, infatti, sequestrato altri 3 grammi di hashish e una pistola detenuta illegalmente.

Droga e armi, connubio che riemerge spesso

Droga e armi sono stati spesso un connubio in operazioni simili da parte delle forze dell’ordine in Sicilia. Appena qualche giorno fa la polizia ha arrestato nel Catanese un uomo per spaccio di sostanze stupefacenti e detenzione di armi. Agenti del commissariato di pubblica sicurezza di Adrano e della squadra mobile di Catania hanno arrestato S.D., 21 anni, accusato di detenzione di armi, di munizionamento vario, nonché di detenzione di sostanza stupefacente del tipo cocaina e marijuana.

Arma e mini piantagione

Un’arma artigianale e una mini piantagione di droga. E’ quello che i carabinieri hanno scoperto nell’agosto scorso all’interno dell’abitazione di un pregiudicato di 30 anni della provincia Siracusana. Per l’uomo sono scattati gli arresti domiciliari, al vaglio adesso del Ris le valutazioni sull’arma, se ha di recente sparato e se può essere compatibile in qualche modo con eventi delittuosi avvenuti negli ultimi tempi. Ad essere stata trovata inoltre non solo la piccola piantagione ma anche dello stupefacente già suddiviso in dosi.