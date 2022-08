Blitz dei carabinieri in un’abitazione del Siracusano

Un’arma artigianale e una mini piantagione di droga. E quello che i carabinieri hanno scoperto all’interno dell’abitazione di un pregiudicato di 30 anni della provincia Siracusana. Per l’uomo sono scattati gli arresti domiciliari, al vaglio adesso del Ris le valutazioni sull’arma, se ha di recente sparato e se può essere compatibile in qualche modo con eventi delittuosi avvenuti negli ultimi tempi. Ad essere stata trovata inoltre non solo la piccola piantagione ma anche dello stipe facente già suddiviso in dosi.

Le accuse

A procedere sono stati i carabinieri della stazione di Francofonte che hanno arrestato il pregiudicato, residente nella stessa cittadina, per detenzione di un’arma da sparo fabbricata artigianalmente e per produzione e spaccio di sostanze stupefacenti. I militari, coadiuvati da una squadra del nucleo eliportato cacciatori Sicilia di Sigonella hanno perquisito la casa del 30enne, rinvenendo un’arma da sparo ricavata da un fucile da caccia su cui artigianalmente era stata realizzata una canna fatta con un tubo in metallo.

La mini piantagione

Proseguendo la perquisizione, i carabinieri hanno anche rinvenuto sei piante di marijuana dell’altezza media di un metro e mezzo e delle confezioni in cellophane di hashish e marijuana del peso complessivo di circa 30 grammi. Lo stupefacente era già stato preparato per lo spaccio al dettaglio con materiale per la produzione ed il confezionamento. Gli inquirenti presumono quindi che l’uomo avesse messo su una redditizia attività di produzione e spaccio di droga. Da valutare attraverso ulteriori indagini se fosse in proprio o avesse dei complici.

L’arma inviata al Ris

L’arma rinvenuta sarà inviata al Ris di Messina, il reparto investigazioni scientifiche, per i dovuti esami balistici. Sarà dettagliatamente esaminata per capire se, quando e in che modo può essere stata utilizzata. Allo stesso modo anche la droga sarà analizzata per stabilirne il livello del principio attivo. Il 30enne, che ha precedenti per spaccio di stupefacenti, ha avuto gli arresti domiciliari.