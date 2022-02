Nell’appartamento trovati eroina e bilancino

Un arresto e tre segnalazioni per droga. E’ il bilancio di un’operazione della polizia a Gela. In un blitz all’interno di un appartamento sono stati trovati stupefacenti e materiale per il confezionamento delle dosi. Nello stesso contesto dei controlli fermate tre persone con modiche quantità di droga.

L’attività principale

I poliziotti del commissariato di pubblica sicurezza hanno arrestato un 57enne, gravato da precedenti di polizia, nella flagranza di reato con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacenti. Nella sua disponibilità trovati 14 grammi di eroina. L’arresto è maturato nel corso dei servizi finalizzati alla prevenzione e repressione dei reati in materia di stupefacenti. Gli agenti hanno eseguito una perquisizione domiciliare nell’abitazione dell’uomo rinvenendo un primo involucro di 10 grammi nascosto in un cassetto di un mobile della camera da letto e altri 8 involucri termosaldati, del peso complessivo di 4 grammi, nascosti all’interno di un contenitore di farmaci.

Trovato bilancio

Oltre allo stupefacente è stato trovato e sequestrato anche un bilancino di precisione. L’arrestato, su disposizione del pubblico ministero presso la Procura della Repubblica di Gela, dopo le formalità di rito, è stato condotto agli arresti domiciliari a disposizione dell’autorità giudiziaria.

Le segnalazioni

Nel corso dei servizi finalizzati alla prevenzione e repressione dei reati in materia di stupefacenti gli agenti del commissariato di Gela hanno segnalato amministrativamente altre tre persone, ai sensi dell’articolo 75 del Dpr 309/1990, sequestrando eroina per uso personale. I servizi preventivi proseguono e saranno intensificati nel corso del fine settimana.

I controlli dei giorni scorsi

Nei giorni scorsi altri controlli a tappeto a Gela da parte dei carabinieri su tutto il territorio, tra centro e periferie. Sono state 6 le segnalazioni per consumo personale di stupefacenti, decine i controlli di veicoli e le perquisizioni. I carabinieri hanno portato avanti questa attività nell’ambito dei servizi di intensificazione del contrasto alla criminalità organizzata e comune, disposti dalla prefettura di Caltanissetta e coordinati dal reparto territoriale gelese. In loro supporto i militari della compagnia di intervento operativo del 12° reggimento carabinieri Sicilia di Palermo. Le verifiche hanno riguardato in particolare il centro storico e il rione Macchitella. Il tutto finalizzato a intensificare la cornice di sicurezza in prossimità dell’orario di chiusura degli esercizi commerciali.