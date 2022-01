Due noti pregiudicati finiscono in manette

Due noti pregiudicati sono stati arrestati a Catania perché beccati mentre rovistavano all'interno di auto in un'area condominiale. Le manette sono state fatte scattare dagli agenti delle Volanti che erano intervenuti in Via Teocrito in seguito alla segnalazione di un probabile furto in un garage. Giunti sul posto, i poliziotti bloccavano due individui intenti a rovistare all'interno di due autovetture parcheggiate nei box di un condominio.

L’accusa

I due, noti pregiudicati, venivano arrestati con l’accusa di furto aggravato in concorso e accompagnati negli uffici della questura dove sono stati messi a disposizione dell’autorità giudiziaria. I due malviventi, inoltre, venivano sottoposti a perquisizione personale, all’esito della quale venivano rinvenuti due cacciaviti e altri arnesi atti allo scasso, che venivano sequestrati. Dagli ulteriori accertamenti eseguiti, risultava che uno dei due arrestati era sottoposto alla misura degli arresti domiciliari e quindi veniva anche denunciato per il reato di evasione.