La refurtiva restituita al parroco

I carabinieri della stazione di Mazara Due hanno denunciato un 24enne di Mazara del Vallo per il reato di ricettazione. Durante una perquisizione scatta su iniziativa degli stessi militari dell’Arma, all’interno di un garage, nella disponibilità del ragazzo, i carabinieri hanno rinvenuto parte della strumentazione acustica risultata oggetto di furto all’interno della chiesa Casa Santa di Mazara. Il furto era stato denunciato nei giorni scorsi: l’ammanco consisteva in una cassa acustica marca “Montarbo” in possesso di un inequivocabile segno distintivo.

Refurtiva riconsegnata al parroco

La refurtiva è stata subito riconsegnata al parroco della chiesa mentre continuano le indagini per risalire agli autori materiali del furto e al rinvenimento degli oggetti trafugati e non ancora rinvenuti.