a Catania

Gli agenti delle Volanti hanno controllato e denunciato 4 persone in stato di libertà

Fermati e denunciati gli autori di un furto di 200 euro in monete

Due denunce per il reato di porto illegale di armi o oggetti atti a offendere

Sono stati individuati e fermati due individui riconosciuti come gli autori di un furto di 200euro in monete, effettuato la sera del 12 agosto in un noto bar del centro. Sono stati riconosciuti in quanto, la sera del furto, erano stati immortalati dalle telecamere del bar, le cui immagini del sistema di videosorveglianza erano già state estrapolate e visionate dal personale della Volante. I due sono stati indagati in stato di libertà per il reato di furto aggravato in concorso.

Controlli in strada

La polizia ha fermato un’autovettura con a bordo un uomo sottoposto alla misura di prevenzione dell’avviso orale, era in possesso di una mazza da baseball e, pertanto, è stato denunciato in stato di libertà per il reato di porto di abusivo di armi. In in viale Ulisse gli agenti hanno fermato un rumeno di 60 anni circa il quale veniva trovato in possesso di un coltello a serramanico e che, pertanto, è stato indagato in stato di libertà per il reato di porto illegale di armi o oggetti atti a offendere.