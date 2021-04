Ai domiciliari

Il personale dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico ha arrestato il catanese V. V., classe 34 anni, per il reato di tentato furto aggravato.

A San Giovanni Galermo

Un agente, passando in una via del quartiere di San Giovanni Galermo ha notato un individuo che, munito di arnesi atti allo scasso, stava tentando di asportare il catalizzatore di una marmitta da un’autovettura. Dopo aver allertato telefonicamente la Sala Operativa della Questura, è giunta sul posto una volante, che ha bloccato e perquisito l’uomo e il veicolo con cui era giunto sul posto. Nel cofano dell’auto, i poliziotti hanno rinvenuto tre catalizzatori e un seghetto elettrico di cui l’uomo non ha saputo dare giustificazione circa la legittima provenienza.

In considerazione di quanto accertato il 34enne è stato tratto in arresto per il reato di tentato furto aggravato e denunciato per il reato di ricettazione. Su disposizione del magistrato di turno l’uomo è stato sottoposto alla misura degli arresti domiciliari in attesa della celebrazione dell’udienza di convalida.