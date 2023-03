Subito riattivato lo sportello nel Catanese

A distanza di tre giorni riapre l’ufficio postale del Catanese che era stato vittima dell’incredibile furto del bancomat con un escavatore. Poste Italiane ha comunicato la riapertura per questa mattina nell’ufficio di Valverde.

Tempestivo intervento

L’azienda rende noto che grazie al tempestivo intervento per il ripristino della sede, l’ufficio torna operativo. La ripresa delle attività con tutti i servizi disponibili per i cittadini allo sportello.

Le modalità del furto

Il furto avvenne nel cuore della notte in via Vincenzo Bellini, con un escavatore fu portato via il bancomat. Un metodo oltretutto ormai noto nel Catanese. Qualche anno fa la stessa “tecnica” applicata più volte per mettere a segno diversi colpi. Tra cui, nel 2017, uno proprio all’ufficio in questione. Data la “mole” del mezzo, probabilmente non saranno passate inosservate ai residenti e presenti sul luogo le manovre compiute dai banditi nella nottata.

Indagini in corso

Non si hanno ancora notizie sull’identità del soggetto o soggetti protagonisti del fatto. Nonostante ciò, l’area interessata transennata con intervento di una pattuglia dei carabinieri per effettuare i rilievi. L’obiettivo è quindi trovare elementi utili per risalire all’identificazione dei responsabili.

Il precedente e l’arresto

Non è la prima volta che avviene un furto del genere. Un assalto a un ufficio postale con un escavatore sventato da carabinieri che sono riusciti ad arrestare un uomo. Era accaduto nel rione catanese di Librino nella notte. In quel caso i carabinieri sventarono l’assalto di un banda del bancomat nel popoloso rione. Con l’utilizzo di un escavatore rubato poco prima i ladri hanno divelto un’intera parete di un ufficio postale riuscendo quindi a prelevare la cassaforte che, all’arrivo dei militari dell’Arma, era ancora nella ‘benna’.

L’arresto

I carabinieri hanno arrestato il manovratore del mezzo, un uomo di 55 anni, che era oltretutto ancora in azione. Nel bancomat c’erano circa 20 mila euro. Sul posto furono sequestrati l’escavatore, risultato rubato a San Cristoforo, il camion utilizzato per il suo trasporto e un’auto con cui i banditi sono arrivati. Il mezzo sarebbe stato utilizzato per la fuga.



