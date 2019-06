per dialogare meglio con le compagnie

Rifondare la FIGISC provinciale e mettere la figura del Gestore al centro di tutte le dinamiche lavorative. Creare una cabina di regia che permetta in maniera dignitosa di dialogare con le compagnie.

Questi gli obiettivi dei Gestori Carburanti appartenenti al Sistema Confcommercio Imprese per l’Italia di Catania metropolitana che hanno partecipato alla riunione indetta dal Segretario della categoria Francesco Fazio con lo scopo di dare nuovo slancio a un sindacato corposo che conta oltre un centinaio di aziende nella provincia di Catania.

Per mettere le basi del prossimo direttivo è stato costituito il Comitato Promotore formato da: Ivan Calabrese, Massimiliano Calabrese, Leonardo Finocchiaro, Daniele Santonocito, Rosario Zappalà e Salvatore Zappalà. Maurizio Squillaci, storico ex presidente della categoria, è stato nominato Consulente FIGISC.

Durante l’incontro è intervenuto Nuccio Sapuppo, Responsabile dell’Area Sicurezza e Formazione nei Luoghi di Lavoro di Confcommercio Catania, che, con dovizia di particolari, ha illustrato gli obblighi da rispettare in un impianto di carburante con almeno un dipendente: DVR(D.V. Rischi, anche con procedure standardizzate), Valutazione del Rischio incendi, Chimico, Postura e mmc e Rischi stress correlato. E ancora, Piani di Emergenza, Corsi a rischi Basso, Corso per addetti antincendio e addetto primo soccorso, Corsi per RSPP e RLS.