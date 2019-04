lo denuncia il codacons

Arriva l’ennesima stangata per gli automobilisti italiani.

Coloro che si metteranno in viaggio per le festività pasquali ed i ponti del 25 aprile ed 1 maggio dovranno fare i conti con il rincaro dei costi di rifornimento che ammonta a 110 milioni di euro.

Lo denuncia il Codacons lanciando l’allerta per il forte rialzo dei prezzi di benzina e gasolio registrati nelle ultime settimane.

Francesco Tanasi, segretario nazionale Codacons spiega che “Rispetto allo stesso periodo dello scorso anno la benzina costa oggi il 4,8% in più per la modalità servito, mentre per il gasolio si registra l’aumento più elevato, con un litro di diesel che costa mediamente il 7% in più rispetto al 2018 in modalità servito. Questo significa che per un pieno di carburante si arriva a spendere +4 euro per la benzina e +5,5 euro per il gasolio. Un aggravio di spesa che avrà nei prossimi giorni effetti pesanti per le tasche dei cittadini, considerato che milioni di italiani si sposteranno in auto lungo la penisola per le feste di Pasqua, gite fuori porta a Pasquetta, e per i ponti del 25 aprile e 1 maggio”.