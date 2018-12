Il cantante ha condiviso diverse immagini del suo giro a Catania

Gianni Morandi, per festeggiare il suo 74esimo compleanno, ha scelto Catania. “11 dicembre. Compleanno sull’Etna”, questo il commento del cantante alla foto pubblicata sul suo profilo Instagram in cui brinda con la moglie.

Sempre sui social, Gianni Morandi ha anche pubblicato alcune immagini che lo ritraggono in giro per Catania. Una in piazza Duomo, con lo sfondo della chiesa di S. Agata, e un’altra mentre visita il Monastero dei Benedettini.

(Foto tratte da Facebook e Instagram)