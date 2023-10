Il mezzo si è schiantato contro un muro

Altra vittima nelle strade siciliane a causa di un incidente, un giovane perde la vita nel Catanese. Ieri sera la tragedia si è consumata poco dopo le 21 sulla statale 121 che collega Paternò a Catania. A morire Nicolò Torrisi, 22 anni di Adrano. L’auto nella quale viaggiava, guidata da un amico di 23 anni rimasto ferito gravemente, all’improvviso è “deragliata” dalla carreggiata per cause ancora in corso di accertamento.

Sbalzato fuori dal veicolo

E’ stata una fine terribile quella della giovane vittima. Infatti a causa del violento urto il 22enne è stato sbalzato fuori dall’abitacolo. Per lui non c’è stato nulla da fare. Sul posto ambulanze del 118 e i carabinieri di Motta Sant’Anastasia e del nucleo radiomobile di Paternò. Effettuati i rilievi per ricostruire la dinamica. Non sembrano essere coinvolti altri mezzi.

Incidente mortale col trattore

Due giorni fa un altro morto sulle strade siciliane, l’ennesimo di questo terribile 2023. Un uomo è morto a Cefalù, in provincia di Palermo, schiacciato dal trattore. L’incidente è avvenuto in contrada Ferla, in via Monte Pellegrino. Per l’uomo di 58 anni non c’è stato nulla da fare. Sono intervenuti i sanitari del 118 che hanno tentato di rianimarlo ma è stato tutto è stato inutile. Sono arrivati anche i vigili del fuoco e i carabinieri che indagano sull’incidente. La vittima si chiama Cosimo Castiglia di 58 anni, titolare di una ditta edile di Aliminusa. Stava lavorando in piccolo cantiere privato per eseguire alcuni lavori. Si è ribaltato con il trattore in una discesa in contrada Ferla.

Altro incidente mortale ma sui binari della ferrovia

Un altro incidente mortale di natura diversa è accaduto nel Trapanese nei giorni scorsi. Un uomo è morto dopo essere stato letteralmente falciato da un treno lungo i binari che collegano le stazioni di Campobello di Mazara e Castelvetrano. Secondo le prime indiscrezioni la vittima, per ragioni ancora in corso di accertamento, stava impudentemente camminando lungo la linea ferrata. Non si è evidentemente accorta del passaggio del convoglio che lo ha investito in pieno non dandogli scampo.

