Un uomo di 66 anni è rimasto schiacciato

Morto un 66enne dopo che il trattore che stava guidando si è ribaltato, tragedia nelle campagne dell’Agrigentino.

Chi era la vittima

Un 66enne di Cattolica Eraclea, Francesco Tutino, è morto dopo che il trattore che stava guidando in contrada Mortilla si è ribaltato. E’ intervenuto l’elisoccorso del 118, ma per l’agricoltore non c’è stato nulla da fare. I carabinieri della stazione di Cattolica Eraclea sono appena giunti sul posto per le indagini.

Impegnato ad arare

Secondo quanto si apprende l’uomo stava arando il suo appezzamento di terreno e nella dinamica di quanto accaduto è rimasto schiacciato dal suo trattore. Nonostante l’intervento dell’elisoccorso e del 118, per l’agricoltore non c’è stato nulla da fare, morto sotto il suo trattore. I soccorritori, nonostante i tentativi di rianimazione, non hanno potuto far altro. Questo quanto ricostruito dai carabinieri di Cattolica Eraclea. Il medico legale sul posto ha constatato la morte.

Altra tragedia nel Trapanese

Si allunga la lista delle morti sul lavoro in campagna in Sicilia. Nello scorso mese di giugno un agricoltore di 41 anni, Isidoro Novara, ha perso la vita in un incidente sul lavoro nelle campagne di Buseto Palizzolo, nel trapanese. L’uomo è rimasto schiacciato sotto un piccolo trattore cingolato con il quale stava eseguendo dei lavori in un appezzamento di terreno. Sul posto intervenuti un elicottero del 118, vigili del fuoco e i carabinieri ma l’uomo era già deceduto.

L’incidente stradale

C’è stato anche un incidente stradale nel maggio scorso. Si è verificato tra contrada Necropoli del Fusco e la via per Canicattini, all’uscita sud di Siracusa. Nello scontro coinvolti un trattore ed una macchina: l’impatto è stato violento, il conducente dell’auto, Agostino Lo Monaco, 76 anni, originario di Canicattì, è stato estratto dai vigili del fuoco dalle lamiere del suo mezzo. Nonostante l’arrivo dell’elisoccorso non ce l’ha fatta ed è deceduto. I magistrati della Procura di Siracusa hanno aperto un’inchiesta per omicidio stradale. Secondo una prima ricostruzione, dal trattore si sarebbe staccato una ruota e l’auto che era dietro non ha potuto evitare l’impatto.

Like this: Like Loading...