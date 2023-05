Intervento della polizia municipale

Ancora un incidente a Palermo. questa mattina intorno alle 11 in via Pietro Bonanno, alle pendici di Monte Pellegrino. Una giovane di 24 anni al volante di una Lancia Y, mentre procedeva in direzione Villa Igiea, ha “toccato” una macchina che era posteggiata in divieto di sosta.

La donna, neopatentata, è rimasta ferita lievemente. Per lei solo tanta paura. Sul posto è subito intervenuta una pattuglia della polizia municipale per limitare i disagi alla circolazione.

L’incidente mortale a Palermo

Qualche giorno fa nuovo incidente mortale a Palermo. Questa volta in via Duca degli Abruzzi nel quartiere di Pallavicino, all’altezza della Palazzina Cinese. La vittima, Andrea Capitta, di 86 anni, è deceduta a Villa Sofia. La polizia municipale sul posto per ricostruire la dinamica del sinistro.

Coinvolte una Citroen C3 e una Hyundai Atos. Secondo una prima ricostruzione, l’uomo al volante della C3, per cause ancora da accertare, avrebbe impattato contro la Atos che era parcheggiata. L’anziano dopo l’impatto era in gravissime condizioni ed è stato trasportato in ospedale a Villa Sofia dove è deceduto. Sul posto oltre, alla polizia municipale, che indaga sulla dinamica dello scontro, sono intervenuti anche i carabinieri.

Incidente sulla statale 113 a Casteldaccia, grave una giovane di 21 anni

Incidente sulla strada statale 113 nella zona di Casteldaccia. Una giovane automobilista di 21 anni è rimasta incastrata tra le lamiere dell’auto che è uscita fuori strada cappottando più volte.

L’incidente si è verificato nei pressi del cimitero. L’automobilista soccorsa dai vigili del fuoco è stata affidata alle cure dei sanitari del 118 che l’hanno portata in codice rosso al pronto soccorso dell’ospedale Civico.

Incidente in viale Strasburgo grave una donna

Anziana ricoverata in gravi condizioni dopo essere stata investita da un’auto. Un incidente si è verificato pochi giorni fa, intorno alle 7.30, in viale Strasburgo, non lontano da Villa Adriana. Secondo quanto ricostruito il conducente di una Citroen Xsara, un uomo di 40 anni, avrebbe travolto la donna che stava attraversando la strada. Non è chiaro comunque se si trovasse sulle strisce. “Era distesa a terra, sotto la pioggia e piena di sangue. Aveva gli occhi sbarrati, sono rimasta sconvolta, racconta una donna passata da lì poco dopo l’accaduto.

Dopo i primi soccorsi prestati dai sanitari del 118 la donna di 85 anni, M. Z. le iniziali, è stata portata con l’ambulanza al pronto soccorso di Villa Sofia dove i medici, terminati gli esami, hanno manifestato la loro apprensione per le sue condizioni. Sul posto sono intervenuti gli agenti dell’Infortunistica della polizia municipale che hanno ascoltato il quarantenne ed eseguito i rilievi per ricostruire la dinamica. Al vaglio anche le immagini riprese da alcune telecamere di videosorveglianza che potrebbero aver inquadrato la scena.

