L’assessore Cordaro rassicura sulla tutela degli animali

Via libera con effetto immediato ai lavori di ripascimento artificiale del litorale di Cattolica Eraclea, nell’Agrigentino. Lo ha stabilito il decreto firmato dall’assessore regionale al Territorio e ambiente, Toto Cordaro, su richiesta del Comune di Cattolica Eraclea, a seguito del sopralluogo sul litorale eseguito da tecnici dell’assessorato e dai responsabili della Riserva, che ha scongiurato un pericolo per la nidificazione della tartaruga marina “Caretta caretta” per la stagione successiva.

Il sopralluogo per le verifiche

I tecnici dell’assessorato al Territorio insieme ad Alessandro Salemi, responsabile della Riserva naturale orientata “Torre Salsa”, gestita dal Wwf, hanno effettuato un sopralluogo sul litorale per verificare le condizioni.

“Nidificazione non a rischio”

“La nidificazione delle tartarughe marine nella prossima stagione non è a rischio – dice l’assessore Cordaro – Abbiamo autorizzato l’avvio dei lavori di ripascimento del litorale solo dopo il parere dell’Ente gestore della Riserva, nel rispetto delle indicazioni e prescrizioni previste, a tutela di un fenomeno particolarmente sentito, quale è la nidificazione delle tartarughe in questo tratto di costa, a cui la Regione presta sempre particolare attenzione. I lavori si concluderanno entro maggio dell’anno prossimo in modo da non compromettere la nidificazione delle tartarughe Caretta caretta per la stagione successiva”.

Una specie in estinzione

Proprio la Caretta caretta è una specie di tartaruga marina che è in estinzione. Secondo gli esperti sono minacciate dall’inquinamento marino, dalla riduzione degli habitat di nidificazione, dalle collisioni con le imbarcazioni, e dagli incidenti causati dalle reti a strascico e dagli altri sistemi di pesca.

Cosa è acceduto

L’erosione del mare qui ha divorato circa cento metri di spiaggia, un fenomeno che si ripete in diverse parti dell’Isola. Il progetto è stato finanziato con la Struttura contro il dissesto idrogeologico e i lavori sono stati frutto di una intesa con la soprintendenza del mare. Nel marzo scorso il presidente della Regione Nello Musumeci si era recato in visita nella frazione marina di Cattolica Eraclea, con un sopralluogo sul posto per rendersi conto personalmente della situazione.