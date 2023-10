Un uomo è morto a Cefalù in provincia di Palermo schiacciato dal trattore. L’incidente è avvenuto in contrada Ferla, in via Monte Pellegrino. Per l’uomo di 58 anni non c’è stato nulla da fare. Sono intervenuti i sanitari del 118 che hanno tentato di rianimarlo. Tutto è stato inutile. Sono arrivati anche i vigili del fuoco e i carabinieri che indagano sull’incidente.

Cosimo Castiglia di 58 anni morto oggi a Cefalù finito sotto il trattore era titolare ditta edile di Aliminusa. Stava lavorando in piccolo cantiere privato per eseguire alcuni lavori. Si è ribaltato con il trattore in una discesa in contrada Ferla. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti il medico legale, i vigili del fuoco, i carabinieri della compagnia di Cefalù e i tecnici dell’Asp.

Incidente col trattore il mese scorso

E’ di tre feriti il bilancio di un incidente sulla strada statale 121 Palermo Agrigento nella zona di Vicari. Si sono scontrati un autocarro e un trattore.







Sono intervenute le squadra dei vigili del fuoco di Brancaccio e di Villafrati, per estrarre i feriti dai mezzi e affidarli ai sanitari del 118. Le squadre di soccorso hanno messo in sicurezza i veicoli anche con l’ausilio dell’autogru. Durante le operazioni a statale è stata chiusa al traffico.

Altro incidente mortale ma sui binari della ferrovia

Un altro incidente mortale di natura diversa è accaduto nel Trapanese. Un uomo è morto ieri sera dopo essere stato letteralmente falciato da un treno lungo i binari che collegano le stazioni di Campobello di Mazara e Castelvetrano. Secondo le prime indiscrezioni la vittima, per ragioni ancora in corso di accertamento, stava impudentemente camminando lungo la linea ferrata. Non si è evidentemente accorta del passaggio del convoglio che lo ha investito in pieno non dandogli scampo.

I soccorsi

Immediati sono scattati i soccorsi poco prima delle 21. Un’ambulanza del 118 è intervenuta pochi minuti dopo la segnalazione ma per l’uomo non c’era più nulla da fare. Il suo cuore aveva già smesso di battere a causa delle gravissime lesioni riportate dall’impatto. Ad avere aperto un’indagine la polizia ferroviaria che sta identificando la vittima. Si tratterebbe di un extracomunitario. Nel frattempo si sta provando a ricostruire l’esatta dinamica di quanto accaduto, soprattutto per provare a capire cosa perché l’uomo si trovasse lì.

