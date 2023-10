Tragedia sulla linea ferrata, indaga la polizia ferroviaria

Un uomo è morto ieri sera dopo essere stato letteralmente falciato da un treno lungo i binari che collegano le stazioni di Campobello di Mazara e Castelvetrano. Secondo le prime indiscrezioni la vittima, per ragioni ancora in corso di accertamento, stava impudentemente camminando lungo la linea ferrata. Non si è evidentemente accorta del passaggio del convoglio che lo ha investito in pieno non dandogli scampo.

I soccorsi

Immediati sono scattati i soccorsi poco prima delle 21. Un’ambulanza del 118 è intervenuta pochi minuti dopo la segnalazione ma per l’uomo non c’era più nulla da fare. Il suo cuore aveva già smesso di battere a causa delle gravissime lesioni riportate dall’impatto. Ad avere aperto un’indagine la polizia ferroviaria che sta identificando la vittima. Si tratterebbe di un extracomunitario. Nel frattempo si sta provando a ricostruire l’esatta dinamica di quanto accaduto, soprattutto per provare a capire cosa perché l’uomo si trovasse lì.

Altra tragedia nel Siracusano

Incidenti di questo tipo ne sono accaduti diversi in Sicilia. Nell’aprile scorso un uomo di 76 anni è deceduto dopo essere stato travolto da un treno nel tratto di Lentini, nel Siracusano. Secondo una prima ricostruzione, al vaglio della polizia ferroviaria, la vittima si sarebbe trovato in prossimità dei binari ma resta da stabilire se si è lanciato contro il treno oppure passeggiava pericolosamente. Di certo, il macchinista del convoglio non è riuscito ad evitare l’impatto, il pensionato è deceduto su colpo. Il traffico ferroviario ha subito dei forti rallentamenti per consentire alle forze dell’ordine di svolgere le indagini.

L’episodio nel Palermitano

Altra tragedia si è consumata sulla linea ferroviaria tra Finale di Pollina e Cefalù, nel palermitano. Nel marzo scorso è morta una donna sui binari dopo essere stata travolta da un treno. A perdere la vita un’anziana che imprudentemente stava attraversando i binari, forse non rendendosi conto del pericolo. Il fatto è accaduto a poca distanza dalla stazione ferroviaria di Pollina.

