E’ successo poco dopo l’alba alla stazione di Finale di Pollina

Tragedia poco dopo l’alba di oggi sulla linea ferroviaria tra Finale di Pollina e Cefalù, nel palermitano, dove è morta una donna sui binari dopo essere stata travolta da un treno. A perdere la vita un’anziana che imprudentemente stava attraversando i binari, forse non rendendosi conto del pericolo. Il fatto è accaduto a poca distanza dalla stazione ferroviaria di Pollina.

L’allarme dei pendolari

L’impatto è avvenuto poco dopo la fermata che il treno aveva fatto proprio alla stazione di Pollina. Il treno ha urtato l’anziana qualche centinaio di metri più avanti, quindi poco dopo la sua ripartenza. Sono stati gli stessi passeggeri ad avere segnalato di aver sentito l’urto, pensando al peggio. Purtroppo confermata l’impressione iniziale. Per l’anziana non c’era più nulla da fare, a causa delle ferite è morta sul colpo.

Le indagini

Sul posto la polizia ferroviaria che ha avviato le indagini per ricostruire la dinamica. E’ probabile una disattenzione dell’anziana che non si sarebbe resa conto della ripartenza del treno. Il traffico è stato interrotto con qualche disagio per i pendolari.

Un tragico elenco che si allunga

Sono diversi gli incidenti simili che sono accaduti in Sicilia, con epiloghi spesso tragici. Nel dicembre scorso a Cardillo, sempre nel Palermitano, un ragazzo investito ed ucciso da un treno. La circolazione sulla linea Palermo-Punta Raisi sospesa per qualche ora. Furono fatti degli accertamenti dell’autorità giudiziaria.

Altro episodio a Valledolmo

Altra tragedia nell’ottobre scorso alla stazione ferroviaria di Valledolmo, nel Palermitano. Un uomo investito e ucciso da un treno in transito. Il corpo per diverso tempo è rimasto sotto il convoglio. Immediati sono scattati i soccorsi. Per l’esattezza l’incidente ferroviario è avvenuto nella tratta tra Marcato Bianco e Vallunga. La vittima si chiama Angelo Genova, 84enne, originario di Vallelunga.

Altri incidenti in estate nel Trapanese

Nel mese di agosto un uomo di 80 anni era stato investito da un treno morendo sul colpo sulla linea ferrata Castelvetrano-Trapani, poco prima della stazione di Campobello di Mazara. Il tratto dove è avvenuto l’impatto è quello che si trova alle spalle della casa di riposo ‘Rina Di Benedetto’ di Campobello dove l’uomo era ospite.

