Si è schiantato con alberi e muro

Un giovane muore nel Catanese a causa di un incidente con la moto che stava guidando. E’ finito fuori strada andandosi a schiantare contro alcuni alberi e un muro. E’ successo alla periferia di Santa Maria di Licodia. A perdere la vita Placido Santi, 22 anni di Biancavilla.

Prime ricostruzioni del fatto

Si sono purtroppo rivelati vani i soccorsi. Carabinieri e ambulanza del 118 sono intervenuti tempestivamente nella strada Cavaliere Bosco, dove si è verificato lo scontro. Il 22enne era in sella al suo scooter e pare abbia perso il suo controllo all’improvviso. Le cause sono ancora al vaglio. Nella sua corsa impazzita la due ruote ha prima sbattuto contro alcuni alberi e poi ha finito la sua corsa contro un muro.

La corsa in ospedale

Placido Santi è stato trasportato in ospedale a Biancavilla in condizioni disperate. Ma non c’è stato nulla da fare, il giovane muore nonostante i tentativi dei sanitari.

Inizio di anno drammatico

Un altro drammatico incidente stradale è avvenuto lo scorso 5 gennaio in via Lanza di Scalea a Palermo. A perdere la vita Filippo La Barbera, di 43 anni. La vittima era in sella ad uno scooter Piaggio Beverly, ma all’improvviso ha perso il controllo del suo mezzo. Secondo una prima ricostruzione l’uomo con il suo mezzo stava percorrendo via Lanza di Scalea e una volta superato il supermercato Il Centesimo, ha perso il controllo della sua moto finendo rovinosamente a terra e perdendo la vita nell’impatto con il suolo. L’uomo, che abitava nel quartiere Zisa, era diretto verso il centro città e durante il tragitto avrebbe perso il controllo del mezzo Piaggio Beverly senza che sembra ci sia stato contatto alcuno con altri mezzi. Il tutto si è consumato a pochi metri dal supermercato. I sanitari del 118, al loro arrivo, hanno solo potuto constatare il decesso. Sono intervenuti gli agenti dell’infortunistica che dopo i primi rilievi hanno anche avanzato alcune ipotesi sulle cause dell’incidente.

