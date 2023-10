Una denuncia penale per ubriachezza molesta, interruzione di pubblico servizio e resistenza a pubblico ufficiale. È accusato di questo un giovane straniero di 27 anni che questa mattina, in evidente stato di alterazione psico-fisica, ha invaso i binari della stazione ferroviaria di Giarre, in provincia di Catania.

L’uomo è stato notato dai pendolari presenti alla stazione che spaventati hanno chiamato il 112 per segnalare quanto stesse accadendo, quindi la centrale operativa ha inviato sul posto l’autoradio più vicina avvisando la polizia ferroviaria dell’accaduto per fermare il transito dei treni.

L’intervento dei carabinieri

I carabinieri intervenuti, hanno effettivamente trovato il giovane, uno straniero di 27 anni, al centro dei binari e hanno provato a instaurare un dialogo con lui ma questi sembrava non comprendere la lingua italiana.

I militari, quindi, hanno deciso di intervenire raggiungendolo sui binari ma, anche in quel frangente, il giovane ha reagito in maniera violenta e ha tentando di colpirli con calci e pugni. Fallito l’intervento di “negoziazione”, i militari si sono divisi i compiti e, mentre uno lo ha distratto, l’altro è riuscito a bloccarlo ed infine lo hanno fatto salire sulla banchina, dove è stato temporaneamente immobilizzato.

Il 27enne è stato accompagnato all’ospedale di Giarre

Il 27enne è stato accompagnato presso l’ospedale di Giarre, dove i medici hanno confermato che si trovava solamente sotto l’effetto di sostanze alcoliche.

La bravata gli è costata una denuncia penale per ubriachezza molesta, interruzione di pubblico servizio e resistenza a pubblico ufficiale.

Ubriaco aggredisce un passante a Palermo, arrestato dai carabinieri

Ad inizio aprile, i carabinieri del nucleo radiomobile di Palermo arrestarono un 32enne, italiano, con l’accusa di resistenza a pubblico ufficiale. Durante un servizio finalizzato al controllo del territorio, i militari, su richiesta degli agenti della polizia municipale, sono intervenuti in via Francesco Crispi, dove un uomo in evidente stato di alterazione psicofisica derivante dall’assunzione di sostanze alcooliche, aveva aggredito senza apparente motivo un passante 34enne, procurandogli traumi e lesioni al volto.

All’arrivo della pattuglia, il ragazzo, ubriaco, ha reagito al controllo degli operanti colpendo i carabinieri con calci, pugni e spintoni e, solo dopo una breve colluttazione quest’ultimi sono riusciti a bloccarlo. Per l’uomo è scattato l’arresto per resistenza a pubblico ufficiale.