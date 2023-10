Un 15enne che girava per le strade di Catania seduto su un divanetto piazzato su un monopattino elettrico a noleggio è stato identificato dalla polizia dopo che il video della sua “bravata”, commessa lo scorso 8 ottobre, è diventato virale sui social.

La multa ai genitori

Il minorenne e i suoi genitori sono stati sanzionati amministrativamente per violazione delle norme sulla circolazione dei monopattini elettrici, per complessivi 2.000 euro. A identificare il 15enne incensurato, e altri giovani che hanno pubblicato il filmato, sono stati agenti di polizia del commissariato Borgo Ognina.

Il nuovo codice

Il 18 settembre, Il Consiglio dei ministri ha approvato nuove norme sulla sicurezza stradale e modifiche al Codice della Strada. Uno dei punti chiave di questo pacchetto è la “tolleranza zero per chi guida drogato o ubriaco”. Ciò un divieto assoluto di consumare alcolici per coloro che sono stati condannati per reati specifici legati all’uso dell’alcol al volante. Inoltre, l’obbligo di installare un alcolock, un dispositivo che impedisce al motore di avviarsi se il tasso alcolemico del conducente è superiore allo zero, diventerà obbligatorio.

Monopattini

I conducenti dei monopattini dovranno affrontare importanti cambiamenti. Saranno obbligati a dotarsi di targa, casco e assicurazione. Coloro che circolano senza questi documenti rischiano multe salate, che varieranno da 100 a 400 euro. Inoltre, saranno necessari indicatori luminosi di svolta e freno, con sanzioni che potrebbero arrivare fino a 800 euro. I monopattini in condivisione dovranno avere sistemi automatici che impediscono il loro funzionamento al di fuori delle zone autorizzate.

Bici elettriche

Le biciclette elettriche avranno un trattamento diverso. Saranno introdotti nuovi obblighi per gli automobilisti che sorpassano una bicicletta, richiedendo loro di mantenere una distanza di un metro e mezzo. Nei centri urbani, i ciclisti saranno tenuti a procedere su una fila singola quando le condizioni lo richiedono. Fuori dai centri abitati, sarà obbligatorio procedere sempre su una fila singola, a meno che uno dei ciclisti sia minore di dieci anni e proceda sulla destra dell’altro. In ogni caso, è vietato procedere affiancati in numero superiore a due.

Equipaggiamento obbligatorio per le bici

Infine, le biciclette dovranno essere dotate di freni funzionanti, campanelli per segnalazioni acustiche, luci anteriori bianche o gialle, luci posteriori rosse, e catadiottri sui pedali e sui lati. Le luci dovranno essere accese in determinate condizioni di visibilità e in gallerie. Anche in caso di nebbia, neve o pioggia intensa, le luci saranno obbligatorie durante la marcia.

