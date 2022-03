contro la militarizzazione dei territori

Centinaia di Siciliani provenienti da tutta l’isola stanno partecipando al presidio indetto davanti alla base militare di Sigonella.

“Via le basi Usa e Nato dalla nostra Terra”

Fanno sapere gli attivisti del Movimento NO Muos: “Via le basi USA e NATO dalla nostra terra”, “No al MUOS” sono alcuni degli slogan urlati al di là del cancello della base americana per dire basta con la militarizzazione crescente dei territori, con le politiche del governo italiano di aperto appoggio e sostegno ai conflitti portati avanti nel tempo e nel mondo da USA e NATO. L’imperialismo guerrafondaio dell’Occidente è speculare all’aggressione della Russia che condanniamo, ribadendo ancora una volta che è ora di costruire un altro mondo, dove i popoli possano vivere in pace e possano autodeterminarsi in libertà”.

“Scelta scellerata dell’Italia”

E ancora: “Condanniamo la scelta scellerata di aumentare la spesa militare in Italia, per l’anno in corso, a 26 miliardi a discapito della spesa ridotta e insufficiente per tutelare realmente la salute, per un’istruzione degna di questa nome (e non militarizzata) e per il lavoro garantito a tutte e a tutti”.

Rincari e povertà

Proseguono gli attivisti del Movimento No Muos: “Questa ennesima guerra, una delle tante in corso ma forse più pericolosa delle altre, dimostra che i governi non hanno alcuna difficoltà a stanziare miliardi per gli armamenti e nessun interesse a tutelare i ceti popolari da rincari e povertà. Nessun controllo è in atto contro le speculazioni per le bollette e i carburanti; nessuna misura reale e tempestiva è in programma per le fasce più povere. Anzi, la Camera dei Deputati ha approvato un ordine del giorno che impegna il Governo a portare le spese militari al 2% del Prodotto Interno lordo, così come chiede la NATO”.

“No alle guerre imperialiste”

Concludono gli attivisti: “Il Governo italiano, con le sue scelte scellerate contro i popoli, non sta lavorando per la pace ma per entrare in guerra, preannunciata negli ultimi anni dagli schieramenti di missili e armi da parte della NATO ai confini della Russia.

Il linguaggio utilizzato dai media, tranne alcune eccezioni, è già retorica di guerra.

Il movimento No MUOS e tutte le realtà resistenti presenti dicono NO a Sigonella e alle basi USA, NO alla NATO, No al MUOS e no alle guerre imperialiste”.

Presente al corteo anche Antudo

Il presidio ha deciso di muoversi in corteo in direzione della base superando i limiti imposti dalla Questura.

Una portavoce di Antudo dichiara: “La narrazione sulla guerra è egemonizzata dalla prospettiva degli stati. Oggi siamo in piazza per affermare chiaramente che è necessario più che mai riacquistare la prospettiva dei territori”. Lo striscione di Antudo recita ‘Indipendenza dei territori, contro le guerre imperialiste’ e la portavoce spiega: “Fuori dallo stato di guerra significa disfarsi delle basi militari (qui in Sicilia Sigonella, Niscemi e le altre postazioni Nato) che rappresentano e fanno le guerre. Oggi più che mai i popoli della terra si trovano davanti a due opzioni: o lottare per la propria indipendenza dagli Stati e dalle forme economiche che li sottendono, o precipitare nell’insieme di catastrofi che queste dannate creature in epoca capitalista stanno sprofondando il mondo”.