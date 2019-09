nel quartiere catanese di san giovanni galermo

Sei pistole di vario calibro, due fucili, due armi da guerra – tra cui un kalashnikov – e 818 proiettili, molti dei quali da guerra, sono stati sequestrati dalla Polizia di Stato a Catania insieme con cinque chili di marijuana durante un controllo nel quartiere di San Giovanni Galermo effettuato con l’ausilio di una unità cinofila.

Il proprietario dell’immobile è un 79enne incensurato il cui ruolo nella vicenda è al vaglio degli investigatori e per questo è stato denunciato per spaccio di sostanza stupefacente e detenzione di armi clandestine e munizionamento vario.

Sono in corso accertamenti per verificare se le armi siano state usate in eventi criminosi.