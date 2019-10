Giuseppe Cusimano è indagato per omicidio stradale

Hanno tentato di entrare dentro l’ospedale dove è ricoverato Giuseppe Cusimano molto probabilmente per vendicarsi della morte dei ragazzi deceduti nel corso del grave incidente di Belpasso e hanno picchiato selvaggiamente il padre. Cusimano è il conducente della Seat Leon che è andata completamente distrutta nel violentissimo scontro contro lo spartitraffico della SS121 Catania Paternò.

Giovedì scorso, come si legge sul Giornale di Sicilia, un gruppo di persone ha cercato di raggiungerlo dentro l’ospedale Cannizzaro di Catania dove l’uomo si trova ricoverato dalle ore successive alla tragedia in cui morirono Erika Germanà Bozza, 15 anni, Manuel Petronio 17 anni, Salvatore Moschitta 20 anni e Lucrezia Diolosà Farinato 28 anni. Giuseppe Cusimano è indagato per omicidio stradale.

Secondo le prime ricostruzioni il gruppo non è riuscito ad accedere nel reparto dove Cusimano è ricoverato ma è entrato a contatto con il padre malmenato selvaggiamente. Un’aggressione che è costata all’uomo diversi punti di sutura. Il padre di Cusumano ha denunciato i fatti alla Polizia che sta elaborando le immagini di videosorveglianza dell’ospedale per identificare i responsabili del pestaggio. Intanto gli agenti del commissariato di Adrano hanno predisposto una sorveglianza particolare per i familiari di Cusimano.