Le tecnologie che stanno cambiando il mondo della salute

La sanità del futuro parla sempre più il linguaggio dell’innovazione, dell’intelligenza artificiale e della digitalizzazione. Ed è una sfida che riguarda da vicino anche la Sicilia, chiamata nei prossimi anni a modernizzare i servizi sanitari e ad affrontare una domanda di assistenza sempre più complessa legata all’invecchiamento della popolazione e alla diffusione delle patologie croniche.

L’evento promosso da Unicredit start lab e dal Mediterranean health innovation hub

Questi i temi al centro dell’Health Tech Day, l’evento promosso da UniCredit Start Lab e dal Mediterranean Health Innovation Hub, ospitato negli spazi di Isola a Catania, che ha riunito startup, imprese innovative, professionisti della salute e rappresentanti delle istituzioni per riflettere sulle opportunità offerte dalle nuove tecnologie applicate alla medicina e all’assistenza territoriale.

Telemedicina, intelligenza artificiale, cybersecurity, analisi dei dati sanitari, Fascicolo sanitario elettronico e interoperabilità delle piattaforme digitali rappresentano oggi strumenti sempre più centrali per garantire cure più accessibili ed efficienti. Tecnologie che possono contribuire a ridurre le distanze tra cittadini e servizi sanitari, migliorando la qualità dell’assistenza soprattutto nelle aree più periferiche.

Le startup innovative

Un ruolo fondamentale in questa trasformazione è affidato alle startup innovative. Durante l’incontro sono state presentate alcune realtà emergenti sostenute da UniCredit Start Lab: da Biotitan Nanotechnology, impegnata nello sviluppo di nanotecnologie per superfici antibatteriche sostenibili, a CiaoDott, piattaforma di intelligenza artificiale vocale per ottimizzare la comunicazione tra pazienti e strutture sanitarie. Spazio anche a Moveo, dispositivo indossabile per il supporto alle persone con limitazioni motorie, e a SurgiQ, startup che impiega l’intelligenza artificiale per rendere più efficaci la pianificazione chirurgica e i percorsi clinici.

I numeri confermano il fermento del comparto. Secondo i dati dell’Osservatorio ListUp, tra il 2020 e il 2025 in Italia sono state censite 1.591 startup e PMI innovative attive nelle Life Sciences, mentre in Sicilia se ne contano 64. Un ecosistema ancora in fase di consolidamento, ma con ampi margini di crescita. Anche UniCredit Start Lab registra un trend positivo nell’Isola: nel 2026 sono stati presentati 55 business plan, contro i 50 dell’anno precedente e i 37 di due anni fa.

Le dichiarazioni dei promotori

“La sanità e l’innovazione rappresentano oggi una delle grandi priorità strategiche per il nostro territorio”, ha dichiarato Salvatore Malandrino, regional manager Sicilia di UniCredit. “Le tecnologie digitali possono contribuire a migliorare l’accesso ai servizi, sostenere la medicina territoriale e ridurre le disuguaglianze, generando al contempo nuove opportunità di sviluppo economico e occupazione qualificata. Per questo è fondamentale favorire il dialogo tra sistema sanitario, imprese, startup, università e investitori”. Malandrino ha inoltre ricordato come in Sicilia operino quasi 7.000 imprese nell’ambito delle attività per la salute umana e dell’assistenza sociale, un patrimonio che può contribuire in maniera decisiva alla modernizzazione del sistema sanitario regionale.

Sulla stessa linea l’intervento di Flavio Corpina, amministratore delegato del Mediterranean health innovation hub. “Giornate come questa dimostrano quanto sia importante creare occasioni di incontro tra chi sviluppa nuove tecnologie e chi, quotidianamente, si confronta con le esigenze del sistema sanitario”, ha spiegato. “Le soluzioni presentate testimoniano come l’innovazione possa offrire risposte concrete a bisogni molto diversi, dal miglioramento dei percorsi di cura all’efficienza organizzativa delle strutture. La vera sfida è trasformare queste opportunità in progetti e collaborazioni capaci di generare un impatto reale sulla qualità dell’assistenza”. Per Corpina, il compito dell’ecosistema dell’innovazione è proprio quello di mettere in rete strutture sanitarie, imprese e ricerca, affinché le nuove tecnologie possano tradursi in benefici concreti per cittadini e pazienti.

L’Health Tech Day ha così confermato come la Sicilia stia progressivamente ritagliandosi un ruolo nel panorama nazionale dell’innovazione sanitaria. Una crescita che passa dalla capacità di attrarre investimenti, sostenere nuove imprese e costruire un ponte sempre più solido tra ricerca, tecnologia e servizi alla persona. Un percorso che può trasformare l’innovazione non soltanto in un fattore di competitività, ma anche in uno strumento per migliorare la qualità della vita delle comunità.