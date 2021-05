La critica

Approvato hub da sindaco Nino Naso, sarà allestito in un edificio comunale

Per il pediatra Sinagra ed il consigliere Lo Presti la decisione è arrivata tardi

Presenza hub è urgente per over 80 e soggetti fragili

Paternò avrà il suo hub vaccinale che sarà allestito in un edificio comunale. La decisione del sindaco Nino Naso, però, secondo il pediatra Antonello Sinagra ed il consigliere comunale di Diventerà Bellissima Giuseppe Lo Presti è arrivata tardi.

Le critiche per “decisione tardiva”

In una nota si leggono le critiche di Sinagra e Lo Presti per quelli che vengono definiti tentennamenti senza i quali la città avrebbe già un centro per le vaccinazioni. Si legge: “Se non fosse stato per i tentennamenti del sindaco, l’hub vaccinale di Paternò sarebbe stata già una realtà, ma come spesso accade l’amministrazione ascolta e risponde con ritardo alle esigenze dei cittadini, anche se in molti casi restano sorde, basti pensare allo stato di abbandono in cui versa tutt’oggi Villa Moncada. Come si legge da un post sul profilo personale di facebook, adesso il primo cittadino Nino Naso ha detto di sì al centro di vaccinazione, mobilitando anche il COC, coinvolto in una riunione operativa. La speranza è che questa sia la volta buona e che dalle parole si passi ai fatti in modo concreto senza perdere ancora altro tempo, considerando che i numeri dei positivi continua a salire in modo vertiginoso”.

“Non bisogna perdere ancora tempo”

Il pediatra Antonello Sinatra sottolinea: “È fondamentale aumentare il numero dei vaccinati nel nostro territorio lo dico da medico e da cittadino paternese. L’hub vaccinale di Paternò ci auguriamo che, quanto prima, possa diventare un punto di riferimento strategico, perché potrebbe coinvolgere tutti i paesi ai piedi dell’Etna. Il vaccino, ricordiamo, che ci può immunizzare proteggere dalla malattia e probabilmente dalla trasmissione. Non bisogna perder ancora tempo”.

Presenza hub è urgente per disagi over 80 e fragili

La presenza di un centro di vaccinazione tra l’altro è di grande urgenza, anche a fronte dei disagi per gli over 80 e i soggetti fragili, che al momento per poter essere vaccinati nell’ospedale cittadino S.S. Salvatore. E sono costretti a fare file interminabili, restando in piedi per diverse ore, sia prima che dopo la somministrazione.

Lo Presti “Avremmo potuto avere hub da tempo”

Il consigliere comunale di Diventerà Bellissima, Giuseppe Lo Presti, ha spiegato: “Da un post sui social prendiamo atto della volontà del sindaco di realizzare finalmente l’hub vaccinale ma si tratta di un ripensamento che ci auguriamo non sarà ancora tardivo. Vorrei ricordare che questa opportunità era già stata concessa al comune, contattato tra i primi, dalla presidenza della Regione Siciliana, ma il sindaco rifiutò, senza coinvolgere nessuno. I proclami tardivi servono solo ad ammettere l’errore. Oggi avremmo già avuto il centro se fosse stato più accorto”.