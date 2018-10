Comune Catania

Si è svolta al Comune di Catania la riunione della IX Commissione Consiliare Permanente e i sindacati sulla situazione dei 18 lavoratori licenziati all’istituto Bellini dal 30 settembre 2018.

La commissione è composta da Paola Parisi presidente della Commissione, Bartolomeo Curia Vice Presidente della commissione e i consiglieri comunali membri della commissione.

“Dopo un breve riassunto della situazione e del percorso fin qui realizzato, ricordando i vari passaggi di tutta la vicenda, passando dal tavolo tecnico in Prefettura – spiega Calogero Coniglio Segretario Territoriale Catania e Regionale della Fsi-Usae Federazione sindacati Autonomi costituente della confederazione Unione Sindacati Autonomi Europei – abbiamo illustrato la vicenda dei 18 lavoratori licenziati dell’Istituto Bellini ed anche in questa occasione abbiamo voluto dimostrare l’attiva presenza della nostra organizzazione sindacale per spingere verso la soluzione di reintegrazione dei lavoratori alla Pubbliservizi o di ricollocazione in altre aziende a condizioni dignitose, abbiamo illustrato e presentato agli atti un documento redatto dai nostri legali dove si evincono punti oscuri e una serie di irregolarità nell’affidamento diretto dei servizi di custodia e pulizia del Bellini alla Pubbliservizi, finendo per aggravare una posizione di quest’ultima già compromessa dal punto di vista giudiziario”.

“La Fsi-Usae ha evidenziato inoltre come la soluzione del problema dipenda anche dalla volontà politica dell’amministrazione comunale, giunta e consiglio, ed auspica che il Sindaco Pogliese voglia rendersi protagonista di una scelta coraggiosa, l’unica in grado di garantire una soluzione rapida e definitiva del problema – spiega Coniglio -. Infine abbiamo chiesto al Presidente Parisi di avere risposte concrete dal Sindaco prima del 14 novembre data in cui è fissato l’incontro con l’Ispettorato del Lavoro”.

Al termine dell’incontro la dott.ssa Parisi ha rinnovato una prossima convocazione con i sindacati, il consiglio di amministrazione del Bellini e il commissario della Pubbliservizi dott.ssa Trezza.

“La Fsi-Usae continuerà nelle sue iniziative a tutela dei lavoratori licenziati, ed invita a continuare la mobilitazione” – conclude Coniglio.