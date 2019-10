Sabato 26 ottobre, alle ore 20 a Misterbanco

Inizia il countdown per l’evento targato #FOTIAUTO, con la presenza di uno dei dj più famosi al mondo, Leo Lippolis, per un’esperienza all’insegna di effetti speciali e buon cibo, made in Sud, che si terrà domani, sabato 26 ottobre, alle ore 20 a Misterbanco. Sotto i riflettori griglie di trazione e balaustre di sicurezza, 6 metri per 50, per una struttura autoportante, realizzata in legno e acciaio, che consentirà di effettuare un test drive, dal respiro avanguardista, per la prima volta assoluta nell’Isola.

Uno spettacolo indimenticabile al ritmo del producer siciliano, per ben 4 volte al primo posto della classifica techno, a cui si aggiungono altre 18 tracce in top 100, di cui 10 in Top 10. Per il pubblico degli appassionati delle 4 ruote, proporrà un live dal cuore house e tech house, che spazierà anche ai groove dinamici presenti nel suo mondo del suono, immersi un’atmosfera emozionante.

Quando Lippolis si occupa delle ruote d’acciaio, tutti sono assorbiti nel suo viaggio musicale, e accade qualcosa di magico, una vera energia prende piede e le persone si collegano alla musica in un modo che è meravigliosamente puro. Nel corso dell’evento 9 postazioni sforneranno i migliori piatti della tradizione, preparati dallo chef Pietro La Torre, che si esibirà in alcuni cooking show.