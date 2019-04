Domani dalle 10 al castello di Leucatia

Domani dalle 10 alle 12 al Castello Leucatia di Catania MCL ed Esserci presentano anche in Sicilia il Manifesto “pro Europa” che in queste settimane sta facendo tappa nelle principali città Italiane.

Un chiaro invito al protagonismo in chiave europeista, al Popolarismo in luogo del populismo dilagante, alla tutela dei principi fondatori e una riflessione sull’irrinunciabilità di un’adesione fattiva e consapevole soprattutto per le opportunità di crescita, benessere e libertà che l’Europa ha promosso e dovrà promuovere.

Le due organizzazioni – che anche in Sicilia hanno presenza diffusa – vogliono, a poche settimane delle elezioni europee, stimolare la partecipazione al voto e soprattutto indicare a candidati e formazioni politiche e i temi prioritari per i cittadini e per il Paese.

Il manifesto ha già ricevuto l’adesione di moltissimi amministratori siciliani che prenderanno parte all’incontro.

A introdurre Fortunato Romano, presidente di MCL Sicilia e Salvo Pogliese, Sindaco di Catania; a seguire gli approfondimenti di Piergiorgio Sciacqua Co-Presidente di EZA che in Europa raccoglie 73 organizzazioni di lavoratori, Dario Caroniti docente di Storia delle Dottrine Politiche dell’Università di Messina e Giovanni La Via Eurodeputato. Le conclusioni sono affidate a Piergiuseppe de Luca presidente MCL Catania.