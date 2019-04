tra alta cucina e qualità dei prodotti

È in un anfiteatro stracolmo di gente che si è aperto ufficialmente il 30esimo congresso nazionale di Fic-Federazione italiana cuochi all’interno del Cooking Fest- il salone dell’enogastronomia e delle tecnologie per la cucina.

Un’elegante sfilata di berrette bianche in alta divisa, provenienti da tutte le regioni d’Italia e dal mondo, ha dato il via ufficiale alla giornata il cui principale tema è “Il gusto in scena” tra cultura e cucina.

Valorizzare attraverso la gastronomia l’arte culinaria italiana per rilanciare il turismo è uno dei principali focus del congresso, durante il quale è stata annunciata dallo chef Alessandro Circiello, presidente Federcuochi Lazio, la visita del Ministro delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, Gian Marco Centinaio, che domani sarà a Catania.

Il Ministro del governo Conte, sarà ospite del Cooking Fest alle ore 12 in un momento di confronto sulle eccellenze dell’Isola e della sua identità gastronomica, che l’ha resa famosa in tutto il mondo.

Ad accoglierlo le istituzioni, con a capo il sindaco metropolitano Salvo Pogliese e la sua squadra di governo, la founder di Èxpo Barbara Mirabella, il presidente nazionale della Fic Rocco Pozzulo e tutti i presidenti regionali e provinciali.

“Difendere il nostro patrimonio culinario è uno dei principali obiettivi del Ministro Centinaio – ha commentato chef Circiello – che da sempre è vicino a Fic e che nel suo progetto di governo, mira alla promozione della cucina italiana nel mondo”.

Domani intanto, alle Ciminiere, grande attesa per la visita del Ministro, la cui giornata sarà scandita, come da programma, tra masterclass, talk show e conferenze. In serata nell’ambito del Congresso, un evento speciale al Teatro Massimo Bellini con uno spettacolo all’insegna della lirica e dell’alta pasticceria.