evento celebrativo al teatro musco di catania

In occasione del quarantesimo anniversario dalla sua fondazione, avvenuta nel 1979 per iniziativa del direttore Carlo Alberto Tregua, il Quotidiano di Sicilia festeggerà questo speciale compleanno domani alle ore 10 al Teatro Musco di Via Umberto I n. 312, a Catania.

Parteciperanno tra gli altri anche il Presidente della Regione siciliana, Nello Musumeci, il segretario generale dell’AnciSicilia Mario Emanuele Alvano, il presidente del Consiglio nazionale dell’Anci, Enzo Bianco, il sindaco di Catania, Salvo Pogliese.

La giornata sarà anche l’occasione per parlare di giornalismo di inchiesta in un incontro coordinato dal giornalista Giuseppe Lazzaro Danzuso, cui prenderanno parte, tra gli altri, Livio Gigliuto, vicepresidente dell’Istituto Piepoli, Alberto Cicero, presidente regionale dell’Associazione della stampa siciliana, Antonello Biriaco, presidente di Confindustria Catania e Gaetano Armao, vice presidente della Regione siciliana.

Saranno inoltre presenti molti altri rappresentanti delle Istituzioni, del mondo dell’associazionismo e delle imprese.

Al termine del dibattito è previsto un rinfresco che sarà allietato da un momento musicale.