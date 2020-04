I controlli della Guardia di Finanza

Un ambulante di Niscemi (CL), non rispettando il divieto disposto dal Presidente della Regione Siciliana di commerciare in Comune diverso dal proprio, è stato sanzionato a Caltagirone dai militari della Guardia di Finanza perché trovato intento a vendere prodotti ortofrutticoli con la propria bancarella.

Il titolare e 3 dipendenti di una impresa edile di Giarre (Ct) sono stati sorpresi a continuare i lavori di ristrutturazione di un immobile privato, pur essendo oggi autorizzati solo i cantieri delle opere pubbliche e di pubblica utilità. I lavori sono stati immediatamente sospesi, si è proceduto ad elevare la prevista sanzione amministrativa ed a disporre la chiusura provvisoria dell’azienda.

Continua l’azione delle Fiamme Gialle di Catania per garantire l’attuazione delle misure per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da Covid19. La presenza sul territorio, coordinata dalla Questura ed eseguita con le altre Forze di Polizia, serve a contrastare i comportamenti scorretti di quei cittadini che si muovono sul territorio catanese in assenza di urgenti motivi o necessità, aumentando così il rischio contagio.

La Guardia di Finanza focalizza l’attenzione soprattutto nei confronti delle attività economiche, verificando il rispetto delle prescrizioni dettate dal Governo Nazionale e Regionale, sanzionando coloro che violano le disposizioni vigenti.